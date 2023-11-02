Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek hakem açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini hakem Zorbay Küçük yönetecek.

DEV MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Zorbay Küçük'ün yardımcılığını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Galatasaray – Kasımpaşa (RAMS Park): ARDA KARDEŞLER

4 KASIM CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor – Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): MURAT ERDOĞAN

16.00 Samsunspor – Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): HALİL UMUT MELER

19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Ülker): ZORBAY KÜÇÜK

5 KASIM PAZAR:

13.30 Sivasspor – Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN

16.00 Konyaspor – Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE

16.00 Başakşehir – MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Antalyaspor – Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): YAŞAR KEMAL UĞURLU

6 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK – Rizespor (Kalyon): ALİ ŞANSALAN

20.00 Kayserispor – Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): TUGAY KAAN NUMANOĞLU