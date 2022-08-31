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  5. Fenerbahçe'de ayrılık! Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık! Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık! Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha, Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a Transfer olduğunu duyurdu.

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Bundesliga'da oynamak her zaman hayalimdi. Augsburg'taki ortam ve şartlar idealdi." ifadelerini kullandı.

Ausburg Genel Müdürü Stefan Reuter ise, "Mergim Berisha transferiyle birlikte hücumda istediğimiz takviyeyi yapmış oldu. Boyu ve gücü, hücumumuzu ileriye taşıyacak. Gol odaklı bir oyuncu olduğunu ve rakipler için büyük bir gol tehdidi olduğunu şimdiye kadarki performansıyla kanıtladı." dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olmuştur.

Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Mergim Berisha bundesliga
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