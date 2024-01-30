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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
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Fenerbahçe genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a kiraladı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, kiralık olarak Sivasspor'a gidiyor. Sezon sonuna kadar ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen genç oyuncu Sivasspor ile el sıkıştı.

Sivasspor ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, genç oyuncusunun da teklifi kabul etmesinin ardından mutlu sona ulaştı.

Sezon sonuna kadar Sivasspor'daki performansı yakından takip edilecek Bartuğ'un duruma göre önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı belirlenecek.

 

Etiketler Fenerbahçe Bartuğ Elmaz Sivasspor fenerbahçe Transfer
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