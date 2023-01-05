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Fenerbahçe'de Valencia derbide sahada olacak mı ?

Fenerbahçe'de Valencia derbide sahada olacak mı ?
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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler Enner Valencia'dan iyi haber geldi.

Fenerbahçe’ye Galatasaray derbisi öncesi iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia sakatlığını atlattı.

33 yaşındaki golcü, Ekvador’un Dünya Kupası kampından diz sakatlığıyla dönmüştü. Tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Valencia’nın derbinin kadrosunda olması bekleniyor.

Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Joao Pedro’nun ise sakatlığı sürüyor. Sarı-lacivertliler’de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı’nda konuk edecek.

Etiketler Fenerbahçe Valencia fenerbahçe sakatlık derbi galatasaray derbisi
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