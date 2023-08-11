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  5. Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım; transfer tamam!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım; transfer tamam!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım; transfer tamam!
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Fenerbahçe, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred ile anlaştı.

Fenerbahçe, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile anlaştı. Fenerbahçe'nin transfer için Manchester United'a yaklaşık 15 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Fabrizio Romano, Fred'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalamasının planlandığını duyurdu.

Etiketler Fenerbahçe Fred fenerbahçe galatasaray transfer
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