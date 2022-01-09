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  5. Fenerbahçeli 2 isme Acun Ilıcalı kancası! Hull City'e transfer edecek

Fenerbahçeli 2 isme Acun Ilıcalı kancası! Hull City'e transfer edecek

Fenerbahçeli 2 isme Acun Ilıcalı kancası! Hull City'e transfer edecek

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc ve 20 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ediyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Eldeki yabancı oyuncu sayısının düşürmeyi planlayan sarı-lacivertli takımda birçok oyuncuya teklifler var.

Ayrıca Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, Fenerbahçeli 2 oyuncuyu kadrosuna kattığı iddia edildi. TRT Spor'dan Ahmet Fisunoğlu'nun haberine göre Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı kadrosuna kattı.

ANDERLECHT'İ İSTİYORDU

Daha önce yaptığı açıklamada Anderlecht'e gitmek istediğini söyleyen Sayyadmanesh aynı zamanda Hull City'den teklif aldığını da itiraf etmişti.

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında transfer edilen İranlı oyuncu, bu sezon 24 maçta, 9 gol ve 4 asistle oynadı. Miha Zajc ise 22 maçta 3 gol kaydetti.

Etiketler Fenerbahçe Hull City transfer fenerbahçe acun ılıcalı Miha Zajc Allahyar Sayyadmanesh
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