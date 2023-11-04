Fenerbahçe–Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'te bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev mücadelede ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında dev karşılaşma yaşayacak. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 11'de 11 yaparak rekor serisini devam ettirmek istiyor. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor2un muhtemel 11'leri: Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko. Trabzonspor: Uğurcan, M. Can, Rayyan, Denswill, Eren, Berat, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu