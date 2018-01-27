Galatasaray 'dan Osmanlı tokadı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yönetimin kampanyası ile taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Galibiyeti getiren golü 37’de Eren Derdiyok’un indirdiği topta Sofiane Feghouli kaydederken Aslan puanını 41’e yükseltti ve 2 puan farkla Başakşehir’in önüne geçti. Osmanlıspor ise bu yenilgiyle 18 puanla 15. sırada kaldı.

Osmanlıspor’un deplasmanda puan hasreti 7 maça çıktı. Galatasaray ise evinde üst üste 5. kez galip geldi. Karşılaşma boyunca iki takım da net fırsatlar bulurken tabelayı Gomis değiştirdi. Gomis, 88’de skoru belirleyen golü attı.

Özellikle Osmanlıspor’da kaleci Zydrunas Karcemarskas net pozisyonların gole dönüşmesine engel oldu ve 2 gol yemesine rağmen yıldızlaştı. Fatih Terim Bafetimbi Gomis’i kenarda tutarken Eren, 37’de Aslan’ın golünde asisti yapan isim oldu. Fransız golcü 81’de oyuna Eren’in yerine dahil oldu.