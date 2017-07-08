Galatasaray Feghouli ile anlaşmaya vardı

Sarı-kırmızılı ekip Atatürk Havalimanı'nı şimdi de Sofiane Feghouli ile sallayacak. Cimbom, bir süredir peşinde olduğu West Ham'ın sağ kanattaki Cezayirli yıldızında mutlu sona ulaştı.

Feghouli ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Galatasaray, İngiliz kulübüyle de 5 milyon euro'ya anlaştı.





Transferde imzaların atılmasının önünde tek bir engel kaldı. O da Feghouli'nin West Ham'dan alacağı olan 3 milyon euro'luk imza parasını istemesi. West Ham bu parayı ödemeye yanaşmasa da ortak noktada buluşulacağı belirtiliyor.

İki tarafın anlaşmasını bekleyen G.Saray'a dün müjdeli bir haber daha geldi. West Ham 27 yaşındaki futbolcuyu kamp kadrosuna almadı.

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