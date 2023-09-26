Galatasaray İstanbulspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 3. haftasında Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen 3. hafta müsabakasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Molde ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen 3. hafta müsabakasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig’de şu ana kadar çıktığı mücadelelerde mağlubiyet yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmada da rakibini 1-0 mağlup ederek unvanını korudu.

GALATASARAY ÇOK HIZLI BAŞLADI

Galatasaray mücadeleye oldukça hızlı başlarken, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Mertens'in şutunda top direkten döndü.

MUSLERA İZİN VERMEDİ

İstanbulspor, bulduğu ani atakla Galatasaray kalesine çok hızlı geldi. Traore'nin sert şutunda, Muslera kalesini gole kapattı.

BÖYLE PENALTI GÖRÜLMEDİ

Galatasaray maçın 35. dakikasında penaltı kazanırken, Icardi topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem kaleye vurmak yerine soluna doğru Icardi'nin önüne doğru bıraktı. Ancak, Arjantinli golcü müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi ve penaltı kaçtı.

ICARDI BU KEZ AFFETMEDİ

Penaltının kaçmasının üzerinden 5 dakika geçmişti ki Icardi, daha zor bir pozisyonda topu kontrol edip kalecinin sağına doğru topu köşeye bıraktı ve Galatasaray'ı İstanbulspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ KEZ DİREK

Dakikalar 67'yi gösterirken, Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın sürpriz şutunda top direkte patladı.

GOL 'VAR'DAN DÖNDÜ!

Mücadelenin son bölümünde de baskısını sürdüren Galatasaray'da 79. dakikada Abdülkerim ile golü buldu ancak gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SANCHEZ VE NDOMBELE KURAL GEREĞİ KADRODA YOK

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı. Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı. Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

ZIYECH KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, dinlendirme amacıyla Ziyech'i kadroya almadıklarını söyledi.

KAAN AYHAN LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Kaan Ayhan, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçın başlangıç 11'inde görev aldı. Kaan Ayhan, ligde daha önce forma giydiği 4 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.

İSTANBULSPOR, OLCAY DEMİR YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTI

İstanbulspor, Galatasaray maçına takım antrenörlerinden Olcay Demir yönetiminde çıktı. Sarı-siyahlı kulüp, teknik direktör Fatih Tekke ile dün yollarını ayırmıştı.