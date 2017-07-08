Galatasaray Muammer Yıldırım'la ilgileniyor

Cenk Gönen'i Malaga'ya gönderen Galatasaray, Muslera'nın yedeği olacak bir kaleci transferi yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılıların, Kayserispor'da forma giyen genç kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'la ilgilendiği belirlendi.

Cenk Gönen'in İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olasılığına karşın sıkıntı yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılar, kıskacına Kayserispor'un genç milli eldiveni Muammer Zülfikar Yıldırım'ı aldı.

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da geçiren Muammer, 24'ü ilk 11, 25 maçta Sarı-Kırmızılı takımın kalesini korudu.

Mersin İdman Yurdu'nda yakaladığı çıkışla isminden söz ettiren 26 yaşındaki file bekçisinin ismi geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş ile de anılmıştı.

Galatasaray'ın Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olması durumunda, Muammer Yıldırım'a imza attırması bekleniyor. İspanyol basınında menajer Ahmet Bulut'un Cenk'in Malaga'ya transferi için büyük bir inisiyatif kullandığı da iddia edilmişti.

Sarı-Kırmızılılar daha önce gündemine Adanaspor'un genç file bekçisi Hayrullah Mert Akyüz'ü de almıştı.

Ajansspor