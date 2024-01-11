Galatasaray, Sivas'ta takıldı! Zirve yarışında kritik puan kaybı

Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, haftayı Galatasaray'ın 2 puan önünde lider tamamladı.

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray, 45+1. dakikada Kerem Demirbay ile öne geçti. Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı. Sivasspor, Kerem'in golüne 86. dakikada penaltıdan Fode Koita ile karşılık verdi.

Galatasaray'da Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığında Ali Turap karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 18 yaşındaki genç sağ bek, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı. Sivasspor ise 25 puana yükseldi.

Galatasaray, Süper Lig'de bir sonraki maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.

Maçtan önemli anlar | Sivasspor 1-1 Galatasaray

90+6' KIRMIZI KART | Rakibine faul yapan Kerem Aktürkoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5' Sağ kanattan çevrilen ortaya Ndombele'nin dokunamadığı topta Ali Şaşal araya girip topu aldı.

90+3' Sağ kanattan gelen ortaya topu alan Halil Dervişoğlu'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topta Eyüp Aydın'ın vuruşu yine Ali Şaşal'dan döndü. Son olarak ceza sahası dışında topu alan Ndombele'nin şutunu Ali Şaşal iki hamlede topu kontrol etti.

90+1' Galatasaray'da ceza yayı üzerinde topu alan Abdülkerim'in vuruşu savunmadan döndü. Abdülkerim elle oynama ve penaltı itirazında bulunuyor.

86' GOL | Sivasspor'da Koita top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 1-1 oluyor!

85' SARI KART | Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu itirazları sonucu sarı kart gördü.

84' PENALTI | Sivasspor penaltı kazandı. Kullanılan kornerde Camara'nın pasında top Kerem Demirbay'ın eline çarptı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

78' Gerson Rodrigues ve Abdülkerim Bardakcı kısa süreli bir tartışma yaşadı. Hakem Zorbay Küçük, her iki oyuncuyu da uyardı.

71' Kullanılan taç atışında klas bir vücut çalımıyla rakibinden sıyrılan Kerem Demirbay'ın sağ ayağıyla çektiği şut dışarı gitti.

58' Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

54' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Victor Nelsson'un dokunduğu topun devamında Muslera tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

45+1' GOL | Galatasaray, Kerem Demirbay ile 1-0 öne geçti. Sol kanatta Zaha'nın pasında Mertens topun üstünden atladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Demirbay düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

42' Koita'nın pasında savunma arkasına sarkan Barrow soluna çekip tekrar Koita'ya verdi. Topun gelişine sert Vuran Koita'nın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.

39' Şık hareketle rakibinden sıyrılan Barrow sol kanattan ortaladı. Topa iyi hareketlenen Kvet'in tek vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

37' Sol kanattan içeri kateden Koita ceza sahası içine ortaladı ancak savunma topu karşıladı. Atağın devamında kaleyi cepheden gören yerde topu alan Koita kaleyi denedi. Top kaleci Muslera'da kaldı.

27' SARI KART | Galatasaray Kerem Demirbay, rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

22' Zaha'nın getirdiği topta topu alan Mertens, yaklaşık 25 metreden vurdu. Çok sert giden top üst direkten oyun alanına döndü.

17' Hızlı paslaşmalarla gelen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun hafif aşırtma şutu direkten dönerek kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

14' Sol kanattan hızla içeriye sıyrılan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ali Şaşal'ı geçemedi. Başarılı kaleci topu iki hamlede kontrol ediyor.

11' Galatasaray'da sol kanattan yapılan ortada Sarı-kırmızılı oyuncuların üst üste kaleye vuruşları savunmadan döndü. Oluşan karambolde top son olarak savunmaya çarpıp kornere gitti.

6' Hızlı gelen Sivasspor'da sol kanattan çıkarılan pasta Uğur Çiftçi kaleyi denedi. Muslera topa sahip oldu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.