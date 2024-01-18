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Galatasaray taraftarına Icardi müjdesi

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve yüzündeki sakatlık nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

Arjantinli golcü ve ailesini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Dış hatlar terminalini kullanan Icardi ve ailesi, pasaport işlemlerinin ardından valizlerini alarak alandan ayrıldı.

30 yaşındaki futbolcunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında da oynamasının zor olduğu öne sürüldü.

Mauro Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 17 gol atıp 6 asist kaydetti.

DHA

Etiketler Galatasaray mauro icardi icardi galatasaray
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