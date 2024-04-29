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Galatasaray ve Fenerbahçe dahil Süper Lig'de 7 kulup PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe dahil Süper Lig'de 7 kulup PFDK'ye sevk edildi
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Aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'ninde bulunduğu Süper Lig'den 7 kulübün PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.

Etiketler süper lig PFDK Galatasaray Fenerbahçe
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