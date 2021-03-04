Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı futbolcu Mostafa Mohamed, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kaynak: Galatasaray'da 4 isim PFDK'ya sevkedildi

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mostafa Mohamed de Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.