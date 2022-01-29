Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray, KAP'a "Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir." açıklamasını yaptı.
Galatasaray'da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etti. Galatasaray'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etmiştir" denildi.
Burak Elmas'tan açıklama
Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Göreve başladığından beri Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor, Galatasaray'a verdiği değerli hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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