Galatasaray'da ''Sarı cuma'' rekoru

Galatasaray Store, dün tarihi bir gün yaşadı. Taraftarın başlattığı 'YellowFriday' (Sarı Cuma) kampanyası, camiayı birleştirirken, rekor ilgiyle karşılaştı. Türkiye'deki 94 Galatasaray Store'da özel indirimler yapıldı. Bazı mağazalar gece 24:00'e dek açık kaldı.

Başkan Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray Store'dan 5 bin liralık alışveriş yaptı. Şampiyonluk günleri dahil en yüksek günlük cirosu 2 milyon TL olan GS Store, dün 24 saatte 8 milyon liraya yakın ciro yaptı. Yüzde 50 indirimle satılan Metin Oktay tişörtleri kapışıldı.

Bülent Korkmaz, Necati Ateş, Işıl Alben, futbol takımı teknik heyeti ve futbolcular kampanyaya destek verirken, resmi siteden fotoğrafları da paylaşıldı.



