Galatasaray'da savaş çıktı ! Terim ve Lucescu...

Yönetimde bir kesim, Luce’nin gelmesiyle Fatih Terim’in önünü kesmeyi düşünüyor. Başkan Özbek’in gönlü ise Terim’den yana. Her an sürpriz bir hamle gelebilir...

Galatasaray’ın basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, önceki gün Mircea Lucescu ile görüşmek üzere Romanya’ya gitmişti.

Fatih Terim'in önünü kesmek istiyorlar

Dün İstanbul’a dönen Sarı-Kırmızılı idareci, “Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur. Tudor yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık” ifadelerini kullandı. Aralarında Topsakal’ın da yer aldığı bir grup yönetici, Lucescu’nun göreve getirilmesiyle birlikte Fatih Terim’in Galatasaray’a dönüş ihtimalinin önünü kesmeyi planlıyor. Ancak başta başkan Dursun Özbek olmak üzere bir grup da, takımın başında Terim’i görmek istiyor...

Tudor gölgede kaldı!

Fatih hocanın hem Florya’yı hem de dış etkenleri idare ederek, taraftarla arasında köprü oluşturacağını ve işlerini hafifleteceğini düşünen Özbek’in, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Terim’in ilk etepta dinlenmeyi düşündüğü belirtilse de, tecrübeli teknik adamın ikna edilmesi adına ne gerekiyorsa yapılacağı kaydedildi. Mevcut teknik direktör Tudor ise tüm bu güç savaşlarının gölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

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