Galatasaray'da ''sponsorluk'' krizi istifa getirdi

Galatasaray Mağazacılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özgörkey, forma sponsorluk anlaşmasında kendilerinin dışarıda bırakıldığını belirterek istifa etti.

Galatasaray'da forma sponsorluğu tartışma yarattı.

ABD'li firma Nike ile sözleşmesi biten sarı-kırmızılı takım, Alman şirket Puma ile anlaştı.

YÖNETİM KURULU İSTİFA ETTİ

Tamamen kendilerini ilgilendiren sürecin dışında tutulduğunu söyleyen Galatasaray Mağazacılık A.Ş Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri, bu karar üzerine istifa etti.

Galatasaray Mağazacılık A.Ş yönetimi, Puma'nın sarı-kırmızılı takımın markasını taşıyamacağı gerekçesiyle anlaşmaya itiraz etti.

SOSYAL MEDYADAN SKANDAL İSTİFA

Ancak Mağazacılık A.Ş bir skandala imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özgörkey, GS Store sosyal medya hesabından, kulüp içindeki çatlağı ifşa eden bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları ise paylaşıma tepki gösterdi.

Cemal Özgörkey'in istifa metni şu şekilde:

"Değerli Galatasaraylılar,

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şampiyonluk yaşayan Avrupa’nın en büyük arenasında yoluna başarı ile devam eden futbol takımımızın bu performansını aratmayacak bir mali tablo da Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi’nde yaşanmıştır.

Mali Genel Kurul öncesi bu başarılı rakamları Galatasaray kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Göreve geldiğimiz ilk yılımızı 550 Milyon TL net satış ile kapatırken bir önceki döneme göre TL bazında yüzde 260 büyüme gerçekleştirilmiştir. Yeni koleksiyon ve 100’üncü Yıl formamız ile birlikte Ekim 2023 sonu itibariyle 600 Milyon TL Net satış beklentimiz oluşmuştur. 17 aylık süreçte, 1milyar 150 Milyon TL Net Satış tahminlemesi yapılmış olup, bu rakam da yaklaşık 52 Milyon Avro’ya denk gelmektedir. Bu süreçte Galatasaray’a gönül verenlere 3 milyon 700 bin adet ürün ulaştırılmıştır.

Ayrıca şirketimiz bu süreçte 355 Milyon 800 bin lira EBİDTA yaratmıştır.

16 aylık süreçte şirketimiz kulübümüze 313 milyon 400 bin lira tutarında kaynak aktarımında bulunmuş olup, bu da yaklaşık 14.2 milyon Avro’yu ifade etmektedir. Ayrıca şirketimizin kişi veya kurumlara vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmadığını da bildirmek isteriz.

Bununla birlikte Columbus vizyonu gereği, gelen başarılı rakamsal sonuçlar sonrasında Türkiye’nin en yetkin uzmanları ile çalışılıp Mağazacılık şirketimiz için en az 4 Milyar lira değerleme tavsiyesi alınmış ve halka arzı konusunda hazırlıklar başlatılmıştır. Güçlü bir ekip ve sıkı bir çalışma neticesinde halka arzın kısa zamanda hayata geçirilebileceğinin ve ciddi miktarda nakit girişi sağlanabileceğinin altını çizmek isteriz.

Ayrıca şirketimizi bir üst seviyeye taşıyacak reform niteliğindeki bazı anlaşma ve iyi niyet mektupları(LOI) imzalanmış, bu çerçevede de görüşmelere başlanmıştır.

Bestseller(Jack&Jones) ile dünyaya yayılan üretim gücünden faydalanarak, sürdürülebilir ve şeffaf bir üretime başlamak üzere anlaşılmıştır. İlk koleksiyonumuzun da Kasım ayı içerisinde mağazalarımızda satışa sunulacağını duyurmak isteriz.

Ayrıca Avrupa’da dünyaca bilinen önemli bir iş ortağı ile GS Store’un tüm dünyaya açılması konusunda iyi niyet anlaşması imzalanmış ve sürecin planlamasına geçilmiştir.

Bununla birlikte Avrupa’nın en büyük spor kulüplerinden bir tanesi ile mağazacılık konusunda iş birliği için iyi niyet anlaşması da imzalanmıştır.

Diğer taraftan, benimsemediğimiz konular arasında en önemlilerinden biri olan forma sponsorluğu için sürdürülen görüşmelerde Mağazacılık şirketimizin tamamen dışarıda bırakılmasına anlam vermekte güçlük çektiğimizi ve de bu sponsorluk alanı için dünyaca önemli bazı markalardan gelen tekliflerin de değerlendirmeye alınmadığını gözlemlediğimizi bilgilerinize sunmak isteriz.

Netice olarak Galatasaray’ımızın bu anlaşmadan iş planımıza göre çok daha az gelir elde edeceği ve marka değerimizi düşüreceği görüşünde olduğumuzu dikkatinize sunarız.

Görev sürecimiz boyunca büyük bir onur ve tutku ile sürdürdüğümüz, bize verilen bu değerli görevi başarı ile yerine getirdiğimiz kanaatindeyiz. Sevgi ve barış iklimi çerçevesinde bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, devrettiğimiz noktadan bayrağı daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz.

Ayrıca şahsım adına seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyesi olarak Başkan Yardımcılığı görev ve sorumluluklarıma devam edeceğimi bildirmek isterim.

Saygılarımızla,

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Özgörkey"