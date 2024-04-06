Galatasaray'dan Erden Timur hamlesi: Suç duyurusunda bulunacaklar

Galatasaray, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan, yayılmasına katkı sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açacaklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan, yayılmasına katkı sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açacaklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Birtakım terör örgütlerinin geçmişte yaptığı uygulamaları anımsatır şekilde, alt liglerde geçen ilgisiz bir youtube görüntüsünü ses kaydına çevirip, sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekilimiz Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan başta Ahmet Ercanlar olmak üzere, yayılmasına katkı sağlayan tüm şahıslar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunarak, tazminat davaları açacaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan kişilere ve bunları azmettirenlere hiçbir tolerans gösterilmeyecek ve hukuki süreçler sonuna kadar takip edilecektir" denildi.