Galatasaray'dan Muslera'ya 5 yıllık teklif

Sarı-kırmızılı taftarların sevgilisi Muslera ile ilgili flaş bir gelişme var...

Yeni transferlerle takımı güçlendiren Galatasaray yönetimi Uruguaylı kaleciye müthiş bir teklifle gidiyor! Galatasaray yönetimi, kaleci Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.

Sarı kırmızılılar, mukavelesi 30 Haziran 2018’de sona erecek olan 31 yaşındaki kaleciye 5 yıllık sözleşme teklif edecek.

Muslera’nın menajeri Daniel Fonseca ile görüşmelere başlayan yönetim, en kısa sürede imza attırmayı hedefliyor.

G.Saray’ın son 6 yılda kazandığı 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa’da büyük payı bulunan Muslera, geçtiğimiz günlerde, “Başkanımız ‘Hayatının sonuna dek G.Saray’da kalacaksın’ dese hiç düşünmeden imzalarım” açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet