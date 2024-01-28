Galatasaray'dan tarihi anlaşma: Sacha Boey transferi resmen açıklandı

Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Bayern Münih, yıldız futbolcu için 35 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray, Sacha Boey'in 30+5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in en büyük transfer anlaşmasına imza atmış oldu. Boey, bu transferle birlikte Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışında yer alan isim oldu.

İşte sarı - kırmızılılardan yapılan bildiri;

Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.



Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir.

Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.… pic.twitter.com/lop7WPIWps — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 28, 2024

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Bayern Münih, 23 yaşındaki Sacha Boey ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

EN YÜKSEK BEDELLİ TRANSFER

23 yaşındaki futbolcu böylece Türkiye’den transfer olan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçti.



Boey’dan önce Türkiye’de en fazla bonservis ücreti verilen futbolcu Cenk Tosun’du. O dönemde Everton, Beşiktaş’a 22 milyon Euro ve daha sonra 500 bin Euro bonus ödemişti.



Yaz transfer döneminde genç futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe’den Real Madrid’e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. Bu transfer de Türkiye’den yurt dışına giden en pahalı transferler arasına girdi.