Galatasaray’ın Corchia teklifi netleşti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da hedef Sebastien Corchia… Fransız sağ bek için şartları zorlayan sarı-kırmızılı ekip, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde duruyor. Fransız basınında çıkan haberler de teklifi doğrularken, Galatasaray’ın teklifini de gözler önüne seriyor.

Fransa’nın saygın gazetesi L’Equipe, Galatasaray’ın Lille’e yaptığı teklifi yazdı. Galatasaray’ın daha önce Fransa Ligi’nde forma giymiş Gomis ve Belhanda’yı kadrosuna kattığını hatırlatan gazete, Corchia’nın da İstanbul yolunda olduğunu belirtti. Haberde Corchia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öne sürüldü. Galatasaray’ın başarılı sağ bek için 1 milyon euro kiralama ve 4 milyon euro satın alma bedeli teklifi yaptığını iddia edildi.

Corchia’dan 7-8 milyon euro kar elde etmeyi bekleyen Lille’in ise Galatasaray’ın teklifini düşünmek için süre istediği kaydedildi.