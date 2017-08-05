Galatasaray'ın Ndiaye planı ortaya çıktı !

Senegalli futbolcuya yatırım gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, 7.5 milyon euroya aldığı futbolcuyu bir yıl sonra Ada’ya göndermenin hesaplarını yapıyor. Oyuncu da, 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurup, kısa süre içinde İngiltere’nin yolunu tutmayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray’ın transferini resmen duyurduğu Badou Ndiaye’nin hem bonservisinin hem de kendisine ödenecek ücret oldukça eleştirildi. Ancak bu ücretin, Premier Lig kulüpleri yüzünden yükseldiği ortaya çıktı.

7.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan ve 1.5 milyon euro da ekstra bonus maddesi bulunan sözleşmenin diğer dikkat çeken bir detayı ise futbolcuya her sezon ödenecek 2 milyon 750 bin euro... Bu yaz döneminde West Ham başta olmak üzere 3 Premier Lig ekibinin talip olduğu Ndiaye’nin ücretindeki artış da bu sebepten kaynaklanıyor. İngiliz kulüplerinin varlığı, bonservis bedelinin yükselmesinde de etkili oldu. Ayrıca Trabzon ve Fenerbahçe’nin de ilgilenmesi, Ndiaye için Osmanlı ile temasa geçmesi, Galatasaray’ın pazarlık gücünü azalttı.

Sözleşmesinde iki sene sonra 18 milyon euro fesih maddesinin konulmasını ise Badou Ndiaye ve menajerleri özellikle istedi. Çünkü onlara göre futbolcu, 2 sene içinde kesinlikle Premier Lig’in yolunu tutacak. Bu yüzden çıkış maddesi konusunda uzun süren pazarlıklar oldu.

Galatasaray cephesine göre 26 yaşındaki Ndiaye bir yatırım... Üstelik hocanın en çok istediği futbolcu ve orta sahada birden fazla konumda oynayabilecek bir isim... Bu yüzden sarı-kırmızılılara göre; kenarda oturan değil, direkt oynayan Ndiaye’nin maliyeti piyasa koşullarına göre normal...

Alkışlarla karşılandı

Galatasaray’ın yeni transferi Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.

Yıldız oyuncu takım arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanırken bir süre de teknik direktör Igor Tudor ile sohbet etti. Basına açık yapılan antrenmanda Serdar Aziz, Eray İşcan ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak koşu yaparken, kaleciler Muslera, İsmail Çipe’nin yanı sıra Barış Zeren de takımdan ayrı çalıştı

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