Galatasaraylı Maicon'a kötü haber!

Portekiz milli takımı teknik direktörü Fernando Santos, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon hakkında açıklamalarda bulundu.

Santos, çifte pasaportu bulunan ancak Brezilya milli takımında şu ana kadar hiç forma giymediği için Portekiz adına oynama hakkına sahip olan Maicon'u milli takımda düşünmediğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanlar milli takımımızda nasıl bir problem görüyorlar, bilmiyorum. Ancak gerek Jardel gerekse de Maicon'u kadroda düşünmediğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Portekiz milli takımı, dün akşam hazırlık maçında Mısır ile karşı karşıya geldi.