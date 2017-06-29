Gomis sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'da yeni sezonun ilk bombası olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, dün İstanbul'a gelmişti. Havaalanında sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan yıldız forvet, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden Gomis'in sağlık kontrolleri hakkında açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Bafetimbi Gomis, sabah saatlerinde sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti.

Fransız futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce de hazır bulundu.