Gomis'ten duygusal şampiyonluk açıklaması !

Galatsaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Göztepe’yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Bafetimbi Gomis, “Çok mutluyum, golden çok şampiyonluk önemliydi. Şampiyon olduk ve son derece mutluyum. Geldiğimde de söylemiştim, gol atmak değil şampiyonluk yaşamak önemli. Daha önce hiç şampiyon olmamıştım, bir ilki yaşadım. Galatasaray taraftarına tüm Türk halkıan teşekkür ederim. Yönetime de teşekkürler.” dedi.

GOMIS: “BUGÜN AĞLIYORSAM…”

Açıklamalarına “Fatih Terim ile çalışmaktan dolayı keyifliyim. Bana geldiğinden beri güvendi. Galatasaray büyük bir takım ve baskı altında oynuyorsunuz. Forvet olarak görevlerinizi yerinize getirmeniz gerekiyor. Taraftara da teşekkür ederim. Bugün de ağlıyorum ama mutluluktan. Hem Terim’e hem teknik heyete hem de taraftarlara teşekkürler.” diye konuştu.