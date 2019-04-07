Göztepe 0 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ve Akhisarspor, İzmir Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akhisarspor, kritik maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren gol, 88. dakikada Abdoul Sissoko'dan geldi. Sissoko, öte yandan bu sezon ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Akhisarspor, puanını 24 yaptı ve ligde kalma umutlarını devam ettirdi. 6 maçtır kazanamayan Göztepe ise 27 puan ile 16. sırada kaldı ve haftayı ateş hattında bitirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise Erzurum Büyükşehir Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Halil’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Lumor uzak mesafeden sert şutunda Lukac topu son anda kornere çeldi.

32. dakikada Poko’nun pasında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Kadu’dan sıyrılarak Göztepe ceza sahasına giren Manu’nun şutunda kaleci Beto ayaklarıyla topu çeldi.

İkinci yarı

47. dakikada Halil kafayla ceza yayı üzerindeki Borges’e çevirdi, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Halil’in ortasında arkada direkte topla buluşan Yasin müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.

58. dakikada Halil’in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lumor’un vuruşunda kaleci Lukac topu tokatladı.

64. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Bokila’nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Castro’nun oldukça uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

88. dakikada Manu’nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Barbosa takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Lumor xx, Borges xx (Serdar dk. 69 x), Poko xx, Castro xx, Halil xx (Deniz dk. 78 x), Yasin xx, Jerome xx (Ghilas dk. 61 x)

Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xx, Caner xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Aykut xx (Sergio dk. 74 x), Sissoko xx, Manu xx, Güray xx (Helder Barbosa dk. 62 x), Bokila xx (Cikalleshi dk. 85 ?)

Gol: Barbosa (dk. 88) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Lumor, Titi, Gassama (Göztepe), Cocalic, Manu, Sissoko (Akhisarspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor'u konuk eden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, son maçlarda yedek oturttuğu kanat oyuncusu Halil Akbunar'a 11'de şans verdi. Kanatta görev alan Serdar Gürler'i kulübeye çeken Tuna, stoperde ise Reis'in yerine Kadu'ya şans tanıdı.

Akhisarspor'da ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'la oynanan maçta dizinden sakatlanan golcü Elvis Manu, Göztepe maçına yetişti. Yoğun tedavi programı uygulanan Hollandalı forvetin maçtan önce kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini kurmaylara söylediği bildirildi. Teknik direktör Cem Kavçak, Manu'yu 11'de sahaya çıkarttı. Göztepe'de sakatlıkları süren sol bek Traore ve orta saha Atakan kafilede yer almazken, konuk yeşil-siyahlılarda ise Mustafa, Bora, Musa ve Lopes mücadele olmayan isimlerdi.

BİLETLER TÜKENDİ

Milli maç ve yerel seçimlerin ardından takımlarına kavuşan Göztepeli ve Akhisarsporlu futbolseverler karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Günler öncesinden biletleri tüketen Göztepeli taraftarlar Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Kümede kalma yarışında takımı yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar atkı, flama ve bayraklarla görsel şov yapıp, futbolcuları birer birer tribünlere davet etti. Yaklaşık 250 Akhisarlı taraftar da kale arkasında maçı izledi.

CIKALLESHI ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Sezonun ilk yarısında Göztepe'de oynayan Arnavut forvet Sokol Cikalleshi bu kez eski takımına rakip oldu. İlk devrede Akhisarspor'la deplasmanda oynanan maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkan tecrübeli forvet, bu maça ise yedek kulübesinde başladı. Geçen sezon yine Göztepe'nin kadrosunda yer alan orta saha Rajko Rotman da Akhisarspor'da 11'de görev aldı.

