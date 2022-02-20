Göztepe Başkanı Sepil koronavirüse yakalandı
Göztepe Kulübü, başkan Mehmet Sepil'in corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de kulüp başkanı Mehmet Sepil, corona virüse yakalandı. Yapılan PCR testinde Sepil’in sonucu pozitif çıktı.
Göztepe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Mehmet Sepil’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İşte o açıklama:
“Başkanımız Mehmet Sepil'e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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