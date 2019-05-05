Göztepe coştu! Müthiş fark

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 4-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, 11. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, sadece 7 dakika sonra Mevlüt Erdinç ile bu gole cevap verdi ve skora dengeyi getirdi.

dakikada hakem Mete Kalkavan, VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Deniz Kadah, Göztepe adına golü attı ve ilk devre 2-1 sona erdi.

Antalyaspor, Charles'ın 55 ve 58. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla 10 kişi kaldı. Deniz Kadah, 66. dakikada bir kez daha penaltıdan fileleri havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi. 72. dakikada Serdar Gürler skoru belirledi.

Göztepe, bitime 3 hafta kala puanını 33'e yükseltti ve 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı. Göztepe, gelecek hafta sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Bursaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Halil’in soldan ortasına iyi yükselen Jerome kafayı vurdu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakika kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serdar Gürler, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-0

15. dakikada Nazım sağ kanattan ortaladığı topa Mevlüt ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

18. dakikada Cissokho’nun soldan ortasına kafayı vuran Mevlüt fileleri havalandırdı. 1-1

32. dakikada Deniz’in kafa vuruşunda top Cissokho’nun eline çarpınca Göztepeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan Mete Kalkavan saha kenarında bulunan VAR noktasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah, topu ve kaleci Boffin’i ayrı köşelere yolladı. 2-1

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptıDilmen'den sert sözlerDerbinin VAR hakemi belli oldu

İKİNCİ YARI

46. dakikada Halil’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta iyi yer tutan Boffin topu yumrukladı.

50. dakikada Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta Jerome’a çarpan top kaleye yöneldi, Boffin kritik bir hamleyle topu çıkardı.

63. dakikada Boffin ceza sahası içinde Jerome’u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-1

72. dakikada Castro’nun pasıyla ceza sahasına sokulan Serdar Gürler, şık bir vuruşla kaleci Boffin’in solundan topu ağlara yolladı. 4-1

90+1. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Boffin'den seken topu Deniz ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Samet Çavuş xx, Samet Çiçek xx

Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Reis xx, Berkan xxx, Poko xx, Castro xxx (Alpaslan dk. 87 ?), Deniz xxx, Halil xx (Gouffran dk. 76 x), Serdar xxx (Borges dk. 89 ?), Jerome xx

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Diego xx, Celutska xx, Cissokho xx, Hakan xx, Charles xx, Fredy xx (Doğukan dk. 66 x), Amilton xx (Drole dk. 74 x), Chico xx, Mevlüt xx (Doukara dk. 78 x)

Goller: Serdar (dk. 11 ve 72), Deniz (dk. 35 pen. ve 66 pen.) (Göztepe), Mevlüt (dk. 18) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Charles (dk. 58) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Boffin, Diego, Celutska (Antalyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Agbenyenu, Yasin Öztekin, Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Ghilas 21 kişilik maç kadrosunda yer almazken, sakatlıktan kurtulan sağ bek Gassama ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Göztepe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Deniz Kadah ise eski takımına karşı forma giydi.

FIRTINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre etkili olan fırtına ve yağış taraftarlara oldukça zor anlar yaşattı. Ev sahibi Göztepe taraftarları kötü hava şartlarına rağmen tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler atkılar ve flamalarla tribünleri karnavala çevirdi. Konuk Antalyaspor taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Otobüslerle İzmir'in yolunu tutan yaklaşık 300 Antalyasporlu takımlarına destek verdi.

SURAL UNUTULMADI

Antalyasporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın adı ve fotoğrafının bulunduğu tişört ile çıktı. Antalyaspor'un Çek oyuncusu Celustka golden sonra vatandaşı Sural'ın formasını çıkardı. Formayı öpen Celustka duygusal anlar yaşadı, tüm tribünlerden alkış aldı.

