Göztepe, Manisa'da Akhisarspor'a takıldı !

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Ege derbisinde Teleset Mobilya Akhisarspor ve Göztepe, 1-1 berabere kaldı. Maça adeta golle başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 3. dakikada Muğdat Çelik ile öne geçti. Yediği golden sonra baskısını arttıran Göztepe, kazanılan penaltı atışında Nabil Ghilas ile 15. dakikada eşitliği yakaladı. Yevhen Seleznyov’un bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Özellikle ilk yarıda Göztepe karşısında baskılı bir oyun oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, öne geçecek golü bir türlü bulamadı. Mücadelenin 41. dakikasında penaltı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor’da Seleznyov’un vuruşunu Göztepe kalecisi Beto kurtardı. İkinci yarıda temposu düşen Teleset Mobilya Akhisarspor, Göztepe’nin oyunun kontrolünü eline almasına izin verdi. Ancak iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 15 dakika içinde gelen iki golle berabere bitti.

Bu beraberlikle puanını 35 yapan Teleset Mobilya Akhisarspor 12. sırada yer aldı. 44 puana ulaşan Göztepe ise 6. sıradaki yerini korudu.