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  5. Icardi'ye Premier Lig'den iki sürpriz talip birden

Icardi'ye Premier Lig'den iki sürpriz talip birden

Icardi'ye Premier Lig'den iki sürpriz talip birden
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İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ile Tottenham'ın Galatasaraylı forvet Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; attığı goller ve yüksek performansıyla Avrupa'da yeni gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu yazıldı.

27 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Etiketler Galatasaray icardi mauro icardi transfer galatasaray ingiltere
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