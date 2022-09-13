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İstanbulspor - Beşiktaş maçının stadı değişti

İstanbulspor - Beşiktaş maçının stadı değişti

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçının Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacağı açıklanmıştı.

BeinSports'un haberine göre bu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmayı 22559 kapasiteli doğu tribününden takip edebilecek.

Beinsport

Etiketler Beşiktaş istanbulspor beşiktaş stad stat stat değişikliği süper lig
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