İstanbulspor - Beşiktaş maçının stadı değişti
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçının Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacağı açıklanmıştı.
BeinSports'un haberine göre bu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmayı 22559 kapasiteli doğu tribününden takip edebilecek.
Beinsport
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