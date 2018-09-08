İşte Tarık Çamdal'ın günlük kazancı

Hayat gerçekten onlara güzel... 3 büyük takımda oynayan ancak formanın yüzünü unutan oyuncuların kazançları dudak uçuklatıyor. 3 sezondur Galatasaray'da forma giyen Tarık Çamdal'ın günlük kazancı 35 bin lira... 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

SAĞLAM SÖZLEŞMELERİ VAR

F.Bahçe'de iki sezondur forma giyen İsmail Köybaşı da sözleşmesiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncunun Sarı-Lacivertli takımdan aldığı ücretin günlük karşılığı 37 bin lira... O da servetine servet katıyor.

SÜREKLİ YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta 7 sezondur forma giyen ancak ilk 11'in oyuncusu olmayı başaramayan Mustafa Pektemek ise günlük 35 bin lira kazanıyor. 'Sağlam' sözleşmeler yapan 3 yıldız, 'Hayat onlara güzel' dedirtiyor.

FAZLA SIKMADAN KAZANIYORLAR

Üç oyuncudan herhangi birinin günlük kazancı asgari ücretli bir vatandaşın 3 yıllık maaşına denk geliyor. Takımlarında forma şansı bulamayan, yani oynayamayan oyuncular, fazla sıkmadan (!) kazanıyor..