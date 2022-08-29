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  5. Jorge Jesus'tan şaşırtan tercihler: Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Jorge Jesus'tan şaşırtan tercihler: Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Jorge Jesus'tan şaşırtan tercihler: Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. İşte maçın ilk 11'leri...

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'un sahasındaki problemler nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

 FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ile birlikte Bruma ve Joshua King kadroda yer almadı. Berisha, Pelkas ve Filip Novak ise teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle İstanbul'da kaldı. Joao Pedro ise maç kadrosuna dahil edildi.

İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor(Muhtemel): Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Cekici, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

Etiketler Atiker Konyaspor Fenerbahçe fenerbahçe konyaspor
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