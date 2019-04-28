Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında tehlike hattından uzakta kalmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, UEFA Avrupa Ligi iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmenin peşinde olan Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor henüz 9. dakikada Varela öne geçmeyi başardı. Golün şokunu üzerinden çabuk atan Aytemiz Alanyaspor 23. dakikada Caulker ile beraberliği yakaladı: 1-1 İkinci 45 dakikada iki takımın da atakları sonucunu değiştirmeyince 90 dakika 1-1 sona erdi.

Alınan bu sonuç sonrası Aytemiz Alanyaspor puanını 42'ye yükseltirken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 37 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada kullanılan korner sonrası Ozan Tufan'ın altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

9. dakikada Alanyaspor yarı alanında rakip oyunculardan topu kapan Hasan Hüseyin Acar'ın şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Varela'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Soldan Nsakala'nın ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktasında iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

34. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, sol kanatta Kucher'i geçerek çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Villafanez'in şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

45+2. dakikada kullanılan korner sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topu Deniz Türüç, Atila Turan'a aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Ozan Tufan, önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına kadar girdi. Topu ayağından çıkarmakta gecikince açısı daralan Ozan Tufan'dan meşin yuvarlağı kaleci Lung yatarak kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Atila Turan, topu penaltı noktasında bekleyen Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 90+2 Bilal Başaçıkoğlu), Chery, Deniz Türüç, Kravets

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 90+2 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 82 Ceyhun Gülselam), Campos (Dk. 71 Junior Fernandes), Cisse

Goller: Dk. 9 Varela (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 23 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Sackey, Dk. 45+1 Cisse, Dk. 70 Campos (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 44 Kana Bıyık, Dk. 72 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

