Kayserispor 0 - 2 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ligde kötü günler geçiren Kayserispor evinde orta sıralarda mücadele veren Trabzonspor'u ağırladı.

Maça iyi başlayan Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile gole yaklaştı. Genç oyuncunun ceza sahası dışından plasesi direğe çarpıp dışarı çıktı. 7 dakika sonra bu kez frikikte Jose Sosa direğe takıldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda gol arayan Trabzonspor'a kalesinde devleşen Lung izin vermedi. 74'te oyuna giren Ekuban, 82. dakikada Sosa'nın ortasına iyi yükselip kafayı vurdu ve Trabzonspor'u öne geçirdi.

Dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Vahid Amiri, attığı golle Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 22 yaparken, Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 0 - 2 TRABZONSPOR

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Levent Gülen, Sapunaru (Dk. 59 Mert Özyıldırım), Kana Bıyık, Varela (Dk. 85 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç (Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Olcay Şahan (Dk. 74 Ekuban), Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 90+5 Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı, Rodallega (Dk. 90+7 Amiri)

GOLLER: Dk. 82 Ekuban, Dk. 90+8 Amiri (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Sapunaru, Dk. 65 Mert Özyıldırım, Dk. 80 Mensah, Dk. 82 Şamil Çinaz, Dk. 84 Lopes (Kayserispor), Dk. 70 Pereira (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 16: Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Olcay Şahan, ceza yayı önünde bekleyen Yusuf Yazıcı'ya pasını çıkardı. Topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibine çarparak auta çıktı.

DAKİKA 22: Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Sosa'nın sert vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta gitti.

DAKİKA 26: Mensah'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 30: Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına ortasında Levent Gülen'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.

DAKİKA 31: Umut Bulut'un savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Chery, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Chery, topa vurmakta gecikince Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

DAKİKA 39: Rakiplerini geçen Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı önünden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 41: Levent Gülen'in ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 51: Şamil Çinaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Lopes'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.

DAKİKA 54: Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Yusuf Yazıcı, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Lung, uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

DAKİKA 64: Sağ kanattan topu taşıyan Pereira, pasını ceza sahası içerisindeki Olcay Şahan'a aktardı. Olcay'ın pasında altıpasın önündeki Abdülkadir Ömür bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 77: Paslarla ceza alanına giren Trabzonspor'da çizgiye inen Novak, topu uygun pozisyondaki Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çeldi.

DAKİKA 82: Trabzonspor öne geçti. Kayserispor yarı alanında atak yönüne göre sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına Sosa geçti. Sosa'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunmanın arasından iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

DAKİKA 90: Mensah'ın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Umut Bulut'a pas attı. Sol köşede topu kontrol eden Umut Bulut'un vuruşunda, üst direğe de çarpan meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere attı.

DAKİKA 90+8: Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor savunmasındaki Mert Özyıldırım'ın hatasında ceza sahasında topu kontrol eden Amiri, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Amiri, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2



