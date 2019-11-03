Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 10. haftasında lig sonuncusu Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başladı. 9. dakikada Moses'in yolladığı topa Vedat Muriç dokunamadı.

İlk 20 dakikalık bölümün ardından Fenerbahçe etkili ataklar sergilemeye başladı. 25'te Moses sert şutu üst direkten geri geldi, ardından Rodrigues'in vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi. 15'te Vedat Muriç ceza sahasında Abdennour ile girdiği mücadele sonrası penaltı bekledi ancak Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

31'de Kayserispor atağında Lopes, Serdar Aziz ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Kayseri cephesi penaltı beklerken hakem Arda Kardeşler bir kez daha 'devam' dedi.

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Dakikalar 39'u gösterdiğinde ise Fenerbahçe inanılmaz bir fırsattan daha yararlanamadı. Vedat Muriç'in kafa vuruşu Lung'un müdahalesi sonrası direkten döndü. Gustavo çevirdiği topa kale önünde Serdar Aziz ayak koydu ancak Kayseri savunması çizgiden çıkardı. Topu önünde bulan Rodrigues'in rahat pozisyonda vuruşu yandan dışarı gitti.

45'te Muriç'in indirdiği topu alan Rodrigues, yakın mesafeden uygun durumda topu auta gönderdi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci devresi çok hızlı başladı. 48'de Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriç'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Tüm hatlarıyla gol arayan Fenerbahçe savunmasında boşluklar vermeye başladı. 58'de Mensah'ın ara pasına hareketlenen Umut Bulut, kaleci Altay'ı avladı ve topu ağlara göndererek Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe yediği golün ardından beraberlik sayısı için yüklenmeye devam etti. 72'de Gustavo'nun vuruşu direkten dönerken, 1 dakika sonra ise Zanka'nın vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Fenerbahçe ise 17 puanda kaldı.

