Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece ligde son 5 maçtır kazanan Fenerbahçe’nin serisi Konya’da sona ermiş oldu. Isla’nın hatasında Ömer Ali ile öne geçen Atiker Konyaspor, Mehmet Topal’ın kornerden gelen topta yaptığı kafa vuruşuna engel olamadı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş’ın Sivas’ta yenildiği haftada ezeli rakibi ile aradaki puan farkını açmak, hem de maç fazlasıyla da olsa puan farkıyla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe, Konya deplasmanına üç puan parolası ile çıktı. Eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, forvetsiz bir oyun anlayışı ile maça başladı. Oldukça temposuz geçen maçın ilk yarısında tek tük pozisyon dışında taraftarları uyutan bir futbol vardı sahada…

Takımın posizyon bulamaması nedeniyle ikinci yarıya Soldado’yu alan Aykut Kocaman, Isla’yı stopere çekti. Ancak bu bölgeye yabancı olan Şilili futbolcunun pas hatası, Ömer Ali’nin golü ile sonuçlandı. Bu golden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe, Mehmet Topal’ın konrnerden yaptığı kafa vuruşu sonrasında eşitliği sağladı.

Beraberlik golünün ardından karşılaşmada tempo yine düşerken, Aykut Kocaman Fernando’yu da alarak tüm riskleri aldı. Mücadelenin son 10 dakikası tam bir heyecan fırtınasına sahne olurken 83. dakikada Atiker Konyaspor’un bir şutu direkten döndü. Uzatmalarda ise Fenerbahçe Feernandao, Valbuena ile iki net fırsattan yararlanamayınca, iki takım da birer puana razı oldu.

Bu beraberlikle puanını 33’e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa averajla liderlik koltuğuna oturdu. 15 puandaki Atiker Konyaspor ise 15. sırada yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sarı-lacivertli ekipte, son oynanan Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncuları Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı, Atiker Konyaspor karşısında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sol kanat oyuncusu İsmail Köybaşı ile sakatlığı bulunan Hollandalı golcü Vincent Janssen de Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.



HASAN ALİ SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda, 18'inci hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



33'ÜNCÜ RANDEVU

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 32 kez karşı karşıya gelen Atiker Konyaspor, rakibine karşı 4 kez galip gelirken sahadan 1 kez beraberlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar rakibine karşı 27 maçı da kaybetti.



AYKUT KOCAMAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen sezonun sonunda ayrıldığı eski takımı Atiker Konyaspor'a karşı ilk kez rakip oldu. Yeşil-beyazlılarda 3 sezon boyunca görev yapan Kocaman tarihi başarılara imza atmıştı. Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde rekor puanla ligi 3'üncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt olarak katılmayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip, Kocaman yönetiminde tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.