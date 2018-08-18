Malatyaspor - Fenerbahçe CANLI: 0-0

45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanıyor.

45'Michael Pereira'nın pasıyla topla buluşan Danijel Aleksic'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

45'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Danijel Aleksic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topu uzaklaştırmayı başarıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

41'Ceza önünde yaşanan karambol sonrasında topla buluşan Islam Slimani'nin bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda Ertaç Özbir topa hakim olmayı başarıyor.

40'Michael Pereira'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında hareketlenen Khalid Boutaib'in kafa vuruşunda top doğrudan auta çıkıyor.

41'Ceza önünde yaşanan karambol sonrasında topla buluşan Islam Slimani'nin bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda Ertaç Özbir topa hakim olmayı başarıyor.

40'Michael Pereira'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında hareketlenen Khalid Boutaib'in kafa vuruşunda top doğrudan auta çıkıyor.

38'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Islam Slimani'nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

36'Michael Pereira'nın pasıyla topla buluşan Sincere Seth'in ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

33'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Islam Slimani'nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

31'Islam Slimani'nin pasıyla topla buluşan Barış Alıcı'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Ertaç Özbir topa hakim olmayı başarıyor.

30'Josef De Souza'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

27'Her iki takımda bu dakikalarda oyun kurmakta zorlanıyor.

23'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Adem Büyük için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

23'Islam Slimani'nin pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ertaç Özbir topa hakim olmayı başarıyor.

20'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

17'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Evkur Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

14'Sağ kanatta topla buluşan Michael Pereira, Hasan Ali Kaldırım'ı ekarte ederek ceza sahası önünden şutunu çekiyor ancak top kalenin üstünden auta çıkıyor.

13'Sadık Çiftpınar'dan topu kapan Mehmet Ekici'nin ceza alanında kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

9'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Danijel Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Adem Büyük'ün, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

9'Ceza alanında topla buluşan Adem Büyük'ün sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

7'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Arturo Mina kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5'Sağ kanattan kazanılan korneri Hasan Ali Kaldırım paslaşarak kullanıyor. Ardından Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Evkur Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırıyor.

3'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Islam Slimani için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1'Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Yeni Malatyaspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Ligin ilk haftasında konuğu Bursaspor’u 2-1’le geçen sarı-lacivertliler, Göztepe’yi flaş bir skorla deplasmanda 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman, Ahmet Yıldız, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem, Boutaib

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Barış, Ayew, Slimani