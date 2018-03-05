Malatyaspor yönetimine bilet tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı maçlarda konuk takım bilet fiyatlarını 7.5 TL olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe için misafir tribün fiyatlarını 130 TL’den satışa sundu.
Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken ve çifte standart olarak değerlendirilen bu durumun düzeltilmesi gerektiği belirtildi. Durum, Yeni Malatyaspor taraftar grupları tarafından da eleştiri konusu oldu.
Twitter hesabından yönetime ‘Adil olunuz!’ diye seslenen Yeni Malatyaspor taraftarlar grupları, şu paylaşımlarda bulundular:
Aman Yarabbim Deplasmanı 130 TL Yaptığınamı Sevinelim, Yoksa Bize Yaptığın Zammamı Üzülelim?— Yeni Malatyaspor Kulübü (@YeniMalatyaFK) 5 Mart 2018
Ne Yapıyorsunuz @GevrekAdil Bey ?🤔@MalatyaOnline#YeniMalatyaspor#Fenerbahçe#Malatyaspor pic.twitter.com/2qt3or4L2j
"ADİL" OLUNUZ !— Yeni MALATYASPOR (@YeniMalatyafan) 5 Mart 2018
Haftasonu karşılaşacağımız Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarını belirleyen yönetimimiz "adil" olmayan bir fiyat politikası izlemiştir.
Malatya camiasına yakışmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, hakkaniyete uygun davranılmasını bekliyoruz. pic.twitter.com/HnfAnfuPBF