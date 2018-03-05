Malatyaspor yönetimine bilet tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı maçlarda konuk takım bilet fiyatlarını 7.5 TL olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe için misafir tribün fiyatlarını 130 TL’den satışa sundu.

Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken ve çifte standart olarak değerlendirilen bu durumun düzeltilmesi gerektiği belirtildi. Durum, Yeni Malatyaspor taraftar grupları tarafından da eleştiri konusu oldu.

Twitter hesabından yönetime ‘Adil olunuz!’ diye seslenen Yeni Malatyaspor taraftarlar grupları, şu paylaşımlarda bulundular: