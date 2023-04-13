MHK Başkanı Lale Orta'nın tuttuğu takım olay oldu

Süper Lig'teki hatalı hakem kararlarıyla en çok eleştirilen "koltuk" şüphesiz her dönem MHK Başkanlık koltuğu oluyor. Bu sezon da hakem hataları nedeniyle MHK Başkanı çok sert ifadelerle eleştirilirken, MHK Başkanı Lale Orta'nın hangi takımı tuttuğuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar, bir gazete kupürünü paylaşarak “Lale Orta, Beşiktaşlıymış” ifadelerini kullandı. Ahmet Ercanlar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda bir gazete kupürü kullanarak Lale Orta’nın Beşiktaşlı olduğunu yazdı. Gazetedeki ilgili haberde Orta’nın Beşiktaş’ı tuttuğuna dair ifadeler görüldü. Lale Orta, Beşiktaşlıymış...

Eşi Ahmet Ziya Orta Galatasaraylıymış...



2 aydır Lale Orta, Fenerbahçeli diye algı yapanlar özür mü dileyecek yoksa yaptığımız algılar hedefine ulaştı diye susacak mı? Kesinlikle susacaklar. Çünkü amaçları adalet değil kollanmaktı. Başardılar. pic.twitter.com/yZLfi4jE35 — Ahmet Ercanlar (@ahmetercanIar) April 12, 2023