  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Nefes kesen maç: Hatayspor Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı

Nefes kesen maç: Hatayspor Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı

Nefes kesen maç: Hatayspor Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı
Güncelleme:

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar paylaşıldı.

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürdü. 13. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Hatayspor'un golleri Bertuğ Yıldırım, El Kaabi ve Ze Luis'ten gelirken, Başakşehir'in gollerini Traore, Aleksic ve Serdar Gürler kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 11'e Başakşehir ise 24'e yükseltti.

Etiketler hatayspor başakşehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet'e şok sözler: ''Papucumun cübbelisi!''
Tüm çalışanların merak ettiği 2023 gelir vergisi dilimleri açıklandı
Serdar Ortaç evinin önündeki manzarayı görünce çılgına döndü
Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı
İzmir'de korkutan deprem!
TOKİ’den İlk İşyerim Projesi sonrası yeni hamle: 23 Kasım’da başlıyor
İş yeri değil sanki müze! Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi
Kombi açtıracak soğuklar geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Uzmanlardan korkutan uyarı: ''6.5 ile 7.2 arasında deprem bekliyoruz''
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu