Nefes kesen maç: Hatayspor Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar paylaşıldı.

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürdü. 13. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Hatayspor'un golleri Bertuğ Yıldırım, El Kaabi ve Ze Luis'ten gelirken, Başakşehir'in gollerini Traore, Aleksic ve Serdar Gürler kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 11'e Başakşehir ise 24'e yükseltti.