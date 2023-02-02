Olaylı maç sonrası ortalık kızıştı! Jorge Jesus kırmızı kart gördü: Sen nasıl görmüyorsun

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe, 1-1'lik berberlikle ayrılırken olaylı maç sonrası Jorge Jesus kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kırmızı kartla cezalandırıldı. Ali Palabıyık'a Fenerbahçeli oyuncuların tepkisi dikkat çekti.

Karşılaşmanın 90+11'inci dakikasında Fenerbahçe'de Miha Zajc rakip ceza sahası yayı üzerinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda faul bekledi ancak Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi. Ali Palabıyık'ın bu kararı sonrası ortalık karıştı.

KULÜBEDE BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve yardımcılarının yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat dördüncü hakeme itirazlarda bulundu. Jorge Jesus bu pozisyon sonrası tepkisini devam ettirdi.

Karşılaşmanın son düdüğü sonrası Fenerbahçe'de Jorge Jesus sahaya daldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanına koşan Jorge Jesus hakeme yönelik itirazlarda bulundu. Portekizli teknik direktör bu itirazları sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. beIN Sports'un edindiği bilgiye göre; Jorge Jesus maçın hakemi Ali Palabıyık'a "Ben pozisyonu yerimden gördüm, sen nasıl görmüyorsun" dedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart oyuncuları da sinirlendirdi. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş bu kırmızı kart sonrası hakeme yönelik itirazlarda bulundu. Fenerbahçe'de Serdar Dursun da karşılaşmanın hakemiyle konuşmaya çalıştı.

Jorge Jesus kırmızı kart sonrası tekrar hakemin yanına gitti. Portekizli teknik direktör hakemle konuştu ancak Ali Palabıyık'ın kararı değişmedi.