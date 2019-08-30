Paşa'ya Q7 de çare olmadı! Şok yenilgi

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu.

Ankaragücü'nün golünü 23. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'tan transfer ettiği Ricardo Quaresma karşılaşmanın 2. yarısında oyuna girdi.

Ankaragücü, Süper Lig'de ilk defa Kasımpaşa'yı 2 defa üst üste mağlup etti ve ev sahibi Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kazanamama serisi 10 maça çıktı.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü puanını 5'e yükseltirken, Kasımpaşa 1 puanda kaldı.

Kasımpaşa Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'a konuk olurken, Ankaragücü Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili’nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Kitsou’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda kaleci Fatih’i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

28. dakikada Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili’nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan’dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.

34. dakikada Karim Hafez’in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakikada Yusuf, Hajradinovic ile paslaşarak ceza sahası girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Mustafa Pektemak sağ kanattan pasında ceza sahası içinde pasını Aytaç’a aktardı. Aytaç’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mame Thiam’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan’da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Bilal Gören xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez xx, Aytaç x, Khalili xx (Tobias Heintz dk. 76 x), Hajradinovic x, Mame Thiam x, Yusuf Erdoğan x (Ricardo Quaresma dk. 46 xx), Mustafa Pektemek x (İlhan dk. 68 x)

Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Taigo Pinto xx, Sedat xx (Faty dk. 72 x), Moke xx (Yalçın dk. 86 ?), Aydın xx (Sadaev dk. 64 x), İlhan xx, Canteros xx, Dever Orgill x

Gol: İlhan (dk. 23) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Karim Hafez (Kasımpaşa), Aydın, İlhan, Pinto, Faty, Sadaev (Ankaragücü)

QUARESMA SAHAYA ÇIKTI

Kasımpaşa’nın yeni transferi Quaresma formayı giydi. Dün lacivert-beyazlı ekip ile 1 yılı satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayan Quaresma, ligin 3. haftasında oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinin ikinci yarısında Yusuf Erdoğan’ın yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

35 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa taraftarı oyuna girdiği esnada tezahüratlarla destek verirken, deneyimli futbolcu 45 dakika sahada kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ DE TAKİP ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş’in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti.

