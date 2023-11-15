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Rıza Çalımbay gidecekler, gelecekler listesini hazırladı

Rıza Çalımbay gidecekler, gelecekler listesini hazırladı
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Beşiktaş'ta 18 yıllık aradan sonra, önceki hafta 2. teknik direktörlük dönemine başlayan Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş yönetimine sunduğu rapor ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Atom Karıncası 4 yeni transfer istiyor. Çalımbay ayrıca 4 isimle de yolların ayrılmasını istedi.

İlk etapta seçime kadar anlaşma sağlandığı zannedilse de, başkan adaylarının en az sezon sonuna kadar çalışma düşüncesinde olduğu Çalımbay, devre arasına kadar yükselişe geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bir Beşiktaş hedefliyor.

Bunun için kadrodaki sakat futbolcuların bir an önce iyileşmesini bekleyen tecrübeli teknik direktör, milli arada bir çok futbolcunun kadroya dönmesini bekliyor. Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay, birkaç maç geçtikten sonra devre arası transfer çalışmalarına yönelik bir rapor hazırlayacak ve yeni başkana sunacak.

Tahminler Rıza Çalımbay'ın devre arasında en az 4 transfer isteyeceği yönünde. 

Sürekli sakatlanan Bailly'nin yerine mutlak bir stoper, Salih, Gedson ve Amir'den biri sakatlandığında yerine koyacak futbolcu pek olmayan orta sahaya, yine en az 1, hatta 2 futbolcu transferi kaçınılmaz duruyor. Bunun yanı sıra sol bek takviyesinin de mutlaka transfer listesine yazılması bekleniyor.

Bu arada geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Ghezzal, şans bulamayan Umut Meraş, Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.

DHA

Etiketler Beşiktaş rıza çalımbay beşiktaş transfer yönetim rapor transfer raporu
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