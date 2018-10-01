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  5. 01 Ekim 2018 14:32

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, 3-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası isyan etti.

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı
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 Samet Güzel, "Şu anda yapılacak en büyük haya aksiyonsuz kalmak olur. Bu hocanın istifası, işine son verilmesi vb. olabilir. Fakat camiamızın liderinin ağzından açıklama duymayı hepsine tercih ederim" mesajını paylaştı.

Cocu yönetiminde 7 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de maç sonrasında sosyal medyada büyük isyan vardı.

Efsane oyuncu Alex de Souza'nın tercümanlığını yapan Samet Güzel sosyal medya hesabından giden kötü gidişata tepki gösterdi ve "Şu anda yapılacak en büyük haya aksiyonsuz kalmak olur. Bu hocanın istifası, işine son verilmesi vb. olabilir. Fakat camiamızın liderinin ağzından açıklama duymayı hepsine tercih ederim. Sessizlikte ortalık çok kaynar" yazdı.

 

Samet Güzel
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