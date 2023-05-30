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  5. Şampiyonluk maçı! Galatasaray Ankaragücü'nün ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonluk maçı! Galatasaray Ankaragücü'nün ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonluk maçı! Galatasaray Ankaragücü'nün ilk 11'leri belli oldu
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Galatasaray, Süper Lig'de kritik Ankara deplasmanına çıkarken maçın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu mücadeleyi kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik karşılaşmanın ilk 11'leri de açıklandı.

İŞTE ŞAMPİYONLUK MAÇININ İLK 11'LERİ;

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Oliviera, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

Etiketler Galatasaray MKE Ankaragücü ankaragücü galatasaray deplasman
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