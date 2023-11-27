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  5. Samsunspor'dan ''şike'' iddialarına yanıt

Samsunspor'dan ''şike'' iddialarına yanıt

Samsunspor'dan ''şike'' iddialarına yanıt
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Samsunspor Kulübü, gazeteci yazar yazarı Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı Tuzlaspor’un şike teklifi skandalına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'in Tuzlaspor’un para karşılığı maç skoru belirleme teklifinde bulunduğunu ancak Samsunspor’un bunu kabul etmediğine ilişkin iddiasına Samsunspor'dan açıklama geldi.

İşte Samsunspor'un yaptığı o açıklama:

“Türk futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü arma hep temizdir. Ne olursa olsun, amasız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır. Samsunspor Futbol Kulübü, Türk futbolunun temiz kalması için gereken her şeyi yapacak ve yapılan her çalışmaya destek verecektir.” 

Etiketler Samsunspor samsunspor şike iddia süper lig murat ağırel şike iddiası
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