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Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oldu

Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıl sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan ile bugün tesislerde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından İnan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak’ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıl sözleşme imzaladı.

Etiketler Gaziantepspor Gaziantep FK Selçuk İnan süper lig teknik direktör
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